На якому м’ясі найкраще варити бульйон на вечерю: не тільки курятина

Ароматний та наваристий бульйон - основа смачної вечері, яка може стати як окремою стравою, так і базою для супів чи соусів. Але від вибору м’яса залежить не лише смак, а й користь та прозорість готового бульйону.

Яке м’ясо ідеальне для бульйону на вечерю

Найпоширеніший варіант - курятина. Легка, ніжна та швидко готується, вона підходить для тих, хто хоче отримати дієтичний бульйон. Найкраще використовувати стегна або крильця, адже саме вони дають більше смаку, ніж філе.

Такий бульйон не буде занадто жирним і підійде навіть для вечері перед сном.

Любителям насиченого смаку радять звернути увагу на яловичину. Бульйон із яловичих кісток виходить густим та ароматним, але вимагає більше часу для приготування - від 2 до 4 годин. Його можна поєднати з овочами та зеленню, отримавши основу для борщу або густих супів.

Ще один хороший варіант – індичка. Її м’ясо містить більше білка, ніж курятина, і менше жиру, ніж свинина. Бульйон виходить прозорим, ситним і водночас легким для травлення. Особливо добре брати крила чи гомілки індички.

А ось свинина підходить не всім. Вона робить бульйон дуже жирним і важким, тому такий варіант краще готувати взимку, коли організму потрібна додаткова енергія. Для вечері в теплу пору року краще відмовитися від цього м’яса.

Не менш цікавою альтернативою стане рибний бульйон. Він готується швидко, має ніжний смак і добре поєднується з овочами. Проте важливо використовувати не жирну рибу - найкраще підходять щука, судак чи тріска.

Фахівці радять: для вечері обирайте легкі варіанти - курятину, індичку або рибу. Вони швидко засвоюються, не перевантажують організм і залишають відчуття ситості без тяжкості.

А щоб бульйон вийшов прозорим і ароматним, знімайте піну на початку варіння та додавайте овочі - моркву, цибулю й селеру.