Скільки сосисок можна їсти без шкоди для здоров’я: названо точну кількість
Сосиски - швидка та зручна страва, яку обожнюють і дорослі, і діти. Проте медики нагадують: це не найкорисніший продукт, і зловживання ним може негативно вплинути на здоров’я. Але повністю виключати сосиски з раціону необов’язково - головне знати безпечну порцію.
РБК-Україна розповідає, скільки сосисок на тиждень можна вживати.
Скільки сосисок можна з’їдати на тиждень?
За рекомендаціями дієтологів, оптимально - не більше 150 грамів сосисок на тиждень, що дорівнює приблизно двом-трьом невеликим сосискам. Таку кількість організм здатен перетравити без значного навантаження, якщо інші продукти харчування збалансовані.
Чим небезпечне надмірне споживання?
Сосиски містять:
- велику кількість солі (що підвищує ризик гіпертонії),
- насичені жири (які негативно впливають на серцево-судинну систему),
- нітрит натрію - консервант, який надає продукту рожевого кольору, але при регулярному споживанні може бути потенційно канцерогенним.
- Також у дешевих сосисках часто містяться м’ясні залишки, шкіра, соєвий білок та інші замінники, які знижують поживну цінність продукту.
Які сосиски обирати?
Найбезпечніші - сосиски категорії "вищого гатунку", у складі яких щонайменше 80% м’яса. Також варто обирати вироби без глутамату натрію, з мінімальним вмістом добавок і консервантів. Уважно читайте етикетку - менше інгредієнтів, зрозумілі назви - краща якість.
Не їжте сосиски щодня. Краще поєднувати їх із великою кількістю овочів і не смажити, а варити або запікати. Так ви мінімізуєте негативний вплив на травну систему.
Вас може зацікавити
- Що корисніше - гамбургери чи хот-доги?
- Чи можна їсти сосиски вагітним жінкам?
- як часто можна їсти сосиски, і які купувати, щоб не отруїтися.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: рекомендації Європейського агентства з безпеки харчових продуктів, МОЗ України, Всесвітня організація охорони здоров’я.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.