На каком мясе лучше всего варить бульон на ужин: не только курятина

Ароматный и наваристый бульон - основа вкусного ужина, которая может стать как отдельным блюдом, так и базой для супов или соусов. Но от выбора мяса зависит не только вкус, но и польза и прозрачность готового бульона.

Какое мясо идеально подходит для бульона на ужин

Самый распространенный вариант - курятина. Легкая, нежная и быстро готовится, она подходит для тех, кто хочет получить диетический бульон. Лучше всего использовать бедра или крылышки, ведь именно они дают больше вкуса, чем филе.

Такой бульон не будет слишком жирным и подойдет даже для ужина перед сном.

Любителям насыщенного вкуса советуют обратить внимание на говядину. Бульон из говяжьих костей получается густым и ароматным, но требует больше времени для приготовления - от 2 до 4 часов. Его можно совместить с овощами и зеленью, получив основу для борща или густых супов.

Еще один хороший вариант - индейка. Ее мясо содержит больше белка, чем курятина, и меньше жира, чем свинина. Бульон получается прозрачным, сытным и одновременно легким для пищеварения. Особенно хорошо брать крылья или голени индейки.

А вот свинина подходит не всем. Она делает бульон очень жирным и тяжелым, поэтому такой вариант лучше готовить зимой, когда организму нужна дополнительная энергия. Для ужина в теплое время года лучше отказаться от этого мяса.

Не менее интересной альтернативой станет рыбный бульон. Он готовится быстро, имеет нежный вкус и хорошо сочетается с овощами. Однако важно использовать не жирную рыбу - лучше всего подходят щука, судак или треска.

Специалисты советуют: для ужина выбирайте легкие варианты - курятину, индейку или рыбу. Они быстро усваиваются, не перегружают организм и оставляют ощущение сытости без тяжести.

А чтобы бульон получился прозрачным и ароматным, снимайте пену в начале варки и добавляйте овощи - морковь, лук и сельдерей.