Кому довіряють і за кого проголосують українці на виборах: дані опитування

Опитування показало, що наразі найбільше українці довіряють колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та президенту Володимиру Зеленському.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rating group.
Українці визначилися, кому довіряють найбільше та за кого готові голосувати.
Згідно з результатами опитування, найбільший рівень довіри серед українців має Валерій Залужний - йому довіряють 74% респондентів.
президенту Зеленському довіряють 68% опитаних,
керівнику ГУР Кирилу Буданову - 59%.
Електоральні настрої
У разі проведення президентських виборів найбільшу підтримку отримали б:
Володимир Зеленський - 35% серед усіх опитаних,
Валерій Залужний – 25%.
На парламентських виборах лідирувала б умовна Партія Залужного (24%). На другому місці - умовний Блок Зеленського (20%). Далі йдуть:
"Європейська солідарність" - 7%,
умовна Партія Буданова - 6%,
умовна Партія Азов - 6%.
Нагадаємо також, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, більшість українців хочуть завершення війни "за будь-яку ціну".
Також РБК-Україна писало про те, якою українці бачать перемогу у війні.
Крім цього ми писали, що Британія допоможе Україні провести перші вибори після закінчення війни з Росією. Виборчі комісії двох країн підписали угоду про співпрацю.