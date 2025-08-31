Кому довіряють і за кого проголосують українці на виборах: дані опитування

Нагадаємо також, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, більшість українців хочуть завершення війни "за будь-яку ціну".

Також РБК-Україна писало про те, якою українці бачать перемогу у війні.

Крім цього ми писали, що Британія допоможе Україні провести перші вибори після закінчення війни з Росією. Виборчі комісії двох країн підписали угоду про співпрацю.