Суспільство Освіта Гроші Зміни

Кому довіряють і за кого проголосують українці на виборах: дані опитування

Фото: за кого проголосують українці на виборах (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Опитування показало, що наразі найбільше українці довіряють колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rating group.

Українці визначилися, кому довіряють найбільше та за кого готові голосувати.

Згідно з результатами опитування, найбільший рівень довіри серед українців має Валерій Залужний - йому довіряють 74% респондентів.

  • президенту Зеленському довіряють 68% опитаних,

  • керівнику ГУР Кирилу Буданову - 59%.

Електоральні настрої

У разі проведення президентських виборів найбільшу підтримку отримали б:

  • Володимир Зеленський - 35% серед усіх опитаних,

  • Валерій Залужний – 25%.

На парламентських виборах лідирувала б умовна Партія Залужного (24%). На другому місці - умовний Блок Зеленського (20%). Далі йдуть:

  • "Європейська солідарність" - 7%,

  • умовна Партія Буданова - 6%,

  • умовна Партія Азов - 6%.

Нагадаємо також, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, більшість українців хочуть завершення війни "за будь-яку ціну".

Також РБК-Україна писало про те, якою українці бачать перемогу у війні.

Крім цього ми писали, що Британія допоможе Україні провести перші вибори після закінчення війни з Росією. Виборчі комісії двох країн підписали угоду про співпрацю.

УкраїнаВибори в Україні