Общество Образование Деньги Изменения

Кому доверяют и за кого проголосуют украинцы на выборах: данные опроса

Фото: за кого проголосуют украинцы на выборах (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Опрос показал, что сейчас больше всего украинцы доверяют бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rating group.

Украинцы определились, кому доверяют больше всего и за кого готовы голосовать.

Согласно результатам опроса, наибольший уровень доверия среди украинцев имеет Валерий Залужный - ему доверяют 74% респондентов.

  • президенту Зеленскому доверяют 68% опрошенных,

  • руководителю ГУР Кириллу Буданову - 59%.

Электоральные настроения

В случае проведения президентских выборов наибольшую поддержку получили бы:

  • Владимир Зеленский - 35% среди всех опрошенных,

  • Валерий Залужный - 25%.

На парламентских выборах лидировала бы условная Партия Залужного (24%). На втором месте - условный Блок Зеленского (20%). Далее следуют:

  • "Европейская солидарность" - 7%,

  • условная Партия Буданова - 6%,

  • условная Партия Азов - 6%.

Напомним также, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, большинство украинцев хотят завершения войны "любой ценой".

Также РБК-Украина писало о том, какой украинцы видят победу в войне.

Кроме этого мы писали, что Британия поможет Украине провести первые выборы после окончания войны с Россией. Избирательные комиссии двух стран подписали соглашение о сотрудничестве.

УкраинаВыборы в Украине