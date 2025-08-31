Кому доверяют и за кого проголосуют украинцы на выборах: данные опроса

Опрос показал, что сейчас больше всего украинцы доверяют бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rating group.
Украинцы определились, кому доверяют больше всего и за кого готовы голосовать.
Согласно результатам опроса, наибольший уровень доверия среди украинцев имеет Валерий Залужный - ему доверяют 74% респондентов.
президенту Зеленскому доверяют 68% опрошенных,
руководителю ГУР Кириллу Буданову - 59%.
Электоральные настроения
В случае проведения президентских выборов наибольшую поддержку получили бы:
Владимир Зеленский - 35% среди всех опрошенных,
Валерий Залужный - 25%.
На парламентских выборах лидировала бы условная Партия Залужного (24%). На втором месте - условный Блок Зеленского (20%). Далее следуют:
"Европейская солидарность" - 7%,
условная Партия Буданова - 6%,
условная Партия Азов - 6%.
Напомним также, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, большинство украинцев хотят завершения войны "любой ценой".
Также РБК-Украина писало о том, какой украинцы видят победу в войне.
Кроме этого мы писали, что Британия поможет Украине провести первые выборы после окончания войны с Россией. Избирательные комиссии двух стран подписали соглашение о сотрудничестве.