Більшість українців хочуть завершення війни "за будь-яку ціну": що це означає

Україна, П'ятниця 22 серпня 2025 12:42
UA EN RU
Більшість українців хочуть завершення війни "за будь-яку ціну": що це означає Фото: війна повинна завершитися, вважають українці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У серпні 2025 року настрої українців щодо готовності продовжувати війну зазнали значних змін. Однак це жодним чином не означає готовності до поступок Росії чи капітуляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За останні два роки частка тих, хто хотів би, щоб війна закінчилася найближчим часом будь-якою ціною, зросла на чверть, тоді як частка тих, хто готовий погодитися з продовженням війни, якщо це потрібно для перемоги, майже на чверть впала.

Тож наразі більше половини респондентів (55%) хотіли б, щоб війна закінчилася найближчим часом "за будь-яку ціну".

Більшість українців хочуть завершення війни &quot;за будь-яку ціну&quot;: що це означає

Пояснення соціологів

Як зазначив під час презентації директор соціологічної служби Центру Разумкова, Андрій Биченко, "значна частина респондентів, із тих, які відповідають, що хочуть якнайшвидшого припинення війни будь-якою ціною, цю ціну не бачать, як поразку України і поступки".

Биченко нагадав, що Центр Разумкова неодноразово ставив питання про поступки. "Абсолютна або відносна більшість відповідали, що згодні, але не на будь-які. Усі вимоги, які висуваються Росією, з ними були не згодні точно понад половини, але, як правило понад 70% респондентів", - пояснив він.

"Тобто в жодному разі відповіді на ці питання не можна оцінювати як згоду українців капітулювати. Зрештою, якби така згода була, то Україна б капітулювала ще навесні 2022 року", - сказав він.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 12 по 18 серпня 2025 року. Методом face-to-face було опитано 2002 респонденти. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Gallup, в липні 2025 року більшість (69%) українців виступають за якнайшвидше припинення війни шляхом переговорів, тоді як 24% підтримують продовження боротьби до перемоги. Це практично повністю протилежне громадській думці 2022 року, коли 73% виступали за те, щоб Україна боролася до перемоги, а 22% вважали за краще, щоб Україна якомога швидше спробувала досягти угоди.

За даними КМІС, серед умовних планів завершення війни найприйнятнішими для українців є пропозиції Євросоюзу. Українці відхиляють вимоги Росії капітулювати і прохолодно сприймають наміри Дональда Трампа.

