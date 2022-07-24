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Как в компьютерной игре. Кулеба назвал недостаток политики США по поставкам оружия

Новина українською →
Киев, Воскресенье 24 июля 2022 19:10
Как в компьютерной игре. Кулеба назвал недостаток политики США по поставкам оружия Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил с компьютерной игрой планы США по поставкам более современного оружия для украинцев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава МИД заявил в интервью The Washington Post.

Министр отреагировал на заявление американцев о том, что они хотят посмотреть, как украинские военные используют и внедряют оружие, полученное от США, перед отправкой более современной техники.

Кулеба считает, что такая политика со стороны властей США похожа на компьютерную игру, но важно понимать главное отличие жизни и виртуального мира.

"Вы должны разблокировать следующий уровень, но прежде чем вы это сделаете, вы обычно умираете несколько раз. Проблема с реальной жизнью в том, что вы не можете умереть несколько раз, прежде чем перейдете на следующий уровень", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, ранее стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена пока воздерживается от утверждения запроса Украины на передачу боевых беспилотников дальнего радиуса действия MQ-1C Grey Eagle.

Также мы писали, что Украина может получить еще несколько ракетных систем HIMARS из США и других западных стран.

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