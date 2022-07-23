США не спешат давать Украине беспилотники дальнего радиуса. Названа причина

Администрация президента США Джо Байдена пока воздерживается от утверждения запроса Украины на передачу боевых беспилотников дальнего радиуса действия MQ-1C Grey Eagle.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Издание пишет, что Украина более двух месяцев назад направила запрос на четыре таких беспилотника. Но администрация Байдена ссылается на необходимость длительного обучения украинских военных и риск потерять передовые технологии в боях с Россией.

"Администрация, похоже, применяет последовательный подход к переоценке украинских требований и рисков, связанных с предоставлением более совершенных систем. Похоже, что администрация не учла того риска, который этот медленный процесс создает для украинского успеха на поле боя", - отметила научный сотрудник вашингтонского Института изучения войны Дженнифер Кафарелла.

В то же время представитель Пентагона Майк Кафка отказался комментировать данный вопрос, отметив, что Вашинтон тесно сотрудничает с Киевом для восполнения критических возможностей, которые нужны на поле боя.

Отметим, беспилотник Grey Eagle имеет дальность полета более 300 километров и может нести до четырех ракет Hellfire. Компания-производитель готова взять на себя расходы по обучению украинских военных.