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Як у комп'ютерній грі. Кулеба назвав недолік політики США щодо постачання зброї

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Київ, Неділя 24 липня 2022 19:10
Як у комп'ютерній грі. Кулеба назвав недолік політики США щодо постачання зброї Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв з комп'ютерною грою плани США щодо постачання більш сучасної зброї для українців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава МЗС заявив в інтерв'ю The Washington Post.

Міністр відреагував на заяву американців про те, що вони хочуть подивитися, як українські військові використовують і впроваджують зброю, отриману від США, перед відправкою більш сучасної техніки.

Кулеба вважає, що така політика з боку влади США схожа на комп'ютерну гру, але важливо розуміти головну відмінність життя і віртуального світу.

"Ви повинні розблокувати наступний рівень, але перш ніж ви це зробите, ви зазвичай вмираєте кілька разів. Проблема з реальним життям в тому, що ви не можете померти кілька разів, перш ніж перейдете на наступний рівень", - підкреслив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена поки утримується від затвердження запиту України на передачу бойових безпілотників дальнього радіусу дії MQ-1C Grey Eagle.

Також ми писали, що Україна може отримати ще кілька ракетних систем HIMARS з США та інших західних країн.

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