Як у комп'ютерній грі. Кулеба назвав недолік політики США щодо постачання зброї
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв з комп'ютерною грою плани США щодо постачання більш сучасної зброї для українців.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава МЗС заявив в інтерв'ю The Washington Post.
Міністр відреагував на заяву американців про те, що вони хочуть подивитися, як українські військові використовують і впроваджують зброю, отриману від США, перед відправкою більш сучасної техніки.
Кулеба вважає, що така політика з боку влади США схожа на комп'ютерну гру, але важливо розуміти головну відмінність життя і віртуального світу.
"Ви повинні розблокувати наступний рівень, але перш ніж ви це зробите, ви зазвичай вмираєте кілька разів. Проблема з реальним життям в тому, що ви не можете померти кілька разів, перш ніж перейдете на наступний рівень", - підкреслив глава МЗС.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена поки утримується від затвердження запиту України на передачу бойових безпілотників дальнього радіусу дії MQ-1C Grey Eagle.
Також ми писали, що Україна може отримати ще кілька ракетних систем HIMARS з США та інших західних країн.
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