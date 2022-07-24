Як у комп'ютерній грі. Кулеба назвав недолік політики США щодо постачання зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв з комп'ютерною грою плани США щодо постачання більш сучасної зброї для українців.

Як повідомляє РБК-Україна , про це глава МЗС заявив в інтерв'ю The Washington Post .

Міністр відреагував на заяву американців про те, що вони хочуть подивитися, як українські військові використовують і впроваджують зброю, отриману від США, перед відправкою більш сучасної техніки.

Кулеба вважає, що така політика з боку влади США схожа на комп'ютерну гру, але важливо розуміти головну відмінність життя і віртуального світу.

"Ви повинні розблокувати наступний рівень, але перш ніж ви це зробите, ви зазвичай вмираєте кілька разів. Проблема з реальним життям в тому, що ви не можете померти кілька разів, перш ніж перейдете на наступний рівень", - підкреслив глава МЗС.