Головна » Новини » Війна в Україні

Комплекс Rapid Ranger з недорогими ракетами проти "Шахедів" доповнив українську ППО

12:21 21.04.2026 Вт
Британський ЗРК Rapid Ranger може мінусувати дрони на відстані до 7 кілометрів
aimg Костянтин Широкун
Фото: Rapid Ranger з недорогими ракетами проти "Шахедів" доповнив українську ППО (Thales.com)

Високу ефективність у знищенні дронів росіян демонструють британські зенітно-ракетні комплекси Rapid Ranger, які виявляють цілі ворога на відстані до 15 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що ЗРК Rapid Ranger оснащений оптико-електронною системою спостереження, яка забезпечує огляд на 360°.

Окрім того, британський комплекс може містити панорамний датчик далекого інфрачервоного пошуку та відстеження цілей, а також радар спостереження та стеження, що дозволяє працювати самостійно або у складі розгалуженої мережі управління.

Лазерне наведення

Ракета LMM Martlet має лазерне, а не лише інфрачервоне наведення. Завдяки цьому ЗРК уражає навіть ті цілі, які мають низький тепловий слід або оснащені тепловими обманками.

ЗРК Rapid Ranger також ефективно знищує російські дрони-розвідники "Орлан-10", які мають малу теплову сигнатуру.

Інфографіка про характеристики ЗРК Rapid Ranger

Висока мобільність

ЗРК Rapid Ranger важить лише 500 кг, має модульну конструкцію, та може бути встановлений на більшість колісних машин – пікап, спеціальний бронеавтомобіль, а також на гусеничну техніку.

Комплекси, які використовують ЗСУ, встановлені на іспанські тактичні позашляховики URO VAMTAC. Такі машини розганяються до 135 км/год, їздять дорогами загального користування, можуть швидко змінювати позицію, переміщатись на великі відстані.

Недорогі ракети комплексу

Ракети LMM Martlet зенітного комплексу мають довжину 1,3 м та вагу 13 кг. Вони можуть розганятись до 1,8 тисячі км/год і уражати ціль на відстані до 7 км.

Британський ЗРК Rapid Ranger доповнює наявну систему малої протиповітряної оборони України та заповнює прогалину між мобільними вогневими групами і важкими маломобільними зенітно-ракетними комплексами.

Україна посилює ППО

Зараз Україна рухається в напрямку розробки власних систем ППО всіх стандартів, заявив Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про всі необхідні формати ППО - системи, ракети тощо. Особлива увага приділяється боротьбі з балістикою.

Також стало відомо, що ворожий "Шахед" вперше був збитий приватною системою ППО. Це сталося у небі над Харківщиною, заявив Михайло Федоров.

Тим часом арсенали США вичерпуються і Вашингтон затримує постачання зброї в Європу. Це значить, що й українські системи ППО постраждають від нестачі боєприпасів.

