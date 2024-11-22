Комплекс "Кєдр". Розвідка розкрила деталі про нову балістику, якою РФ атакувала Дніпро

Як зазначає розвідка, пуски були з Астраханської області. Підльотний час з моменту запуску до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.

На ракеті було встановлено шість бойових частин. Кожна з них оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії - понад 11 Махів.

До розробки ракетного комплексу "Кедр" залучалися підприємств військово-промислового комплексу РФ, зокрема:

Московский институт теплотехники (м. Москва);

Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" (м. Волгоград);

Главное особое конструкторское бюро "Прожектор" (м. Москва);

концерн "Созвездие" (м. Воронєж);

Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (м. Москва);

Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (м. Москва).

Випробування комплексу проходили на полігоні Капустін Яр в Астраханській області РФ у жовтні 2023 року та червні 2024 року.

Що ще відомо про "Кєдр"

У 2020 році російські державні ЗМІ повідомили про нібито розробку нового ракетного комплексу зі шифром "Кєдр". Росіяни стверджували, що це буде стратегічний ракетний комплекс "нового покоління". Його також називали "перспективним".

Росія не розкривала ніяких технічних характеристик комплексу, а також підприємства, які займаються розробкою.

Уже у 2021 році в РФ заявляли про нібито перші льотні навчання, а пізніше розкрили перші деталі про ракети. "Кєдр" нібито мав би отримати твердопаливну ракету. ЇЇ планували використовувати у шахтних та рухомих пускових установках. "Кєдр" мав би замінити міжконтинентальну балістичну ракету "Ярс".