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Комплекс "Кедр". Разведка раскрыла детали о новой баллистике, которой РФ атаковала Днепр

Иллюстративное фото: РФ ударила по Днепру из комплекса "Кедр" (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Россия атаковала Днепр из ракетного комплекса "Кедр" в четверг, 21 ноября. Это новое баллистическое оружие РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Как отмечает разведка, пуски были из Астраханской области. Подлетное время с момента запуска до попадания в Днепр составило 15 минут.

На ракете было установлено шесть боевых частей. Каждая из них оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории - более 11 Махов.

К разработке ракетного комплекса "Кедр" привлекались ряд предприятий военно-промышленного комплекса РФ, в частности:

  • Московский институт теплотехники (г. Москва);
  • Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" (г. Волгоград);
  • Главное особое конструкторское бюро "Прожектор" (г. Москва);
  • концерн "Созвездие" (г. Воронеж);
  • Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (г. Москва);
  • Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (г. Москва).

Испытания комплекса проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области РФ в октябре 2023 и июне 2024 года.

Новость дополняется...

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