Комплекс "Кедр". Разведка раскрыла детали о новой баллистике, которой РФ атаковала Днепр

Россия атаковала Днепр из ракетного комплекса "Кедр" в четверг, 21 ноября. Это новое баллистическое оружие РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
Как отмечает разведка, пуски были из Астраханской области. Подлетное время с момента запуска до попадания в Днепр составило 15 минут.
На ракете было установлено шесть боевых частей. Каждая из них оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории - более 11 Махов.
К разработке ракетного комплекса "Кедр" привлекались ряд предприятий военно-промышленного комплекса РФ, в частности:
Испытания комплекса проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области РФ в октябре 2023 и июне 2024 года.
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