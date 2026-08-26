Компенсація від авіакомпанії чи готелю: коли з неї доведеться сплатити податки

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Спочатку визначте тип виплати. Потрібно з'ясувати, що саме вам виплатили: повернули раніше сплачені кошти чи надали окрему компенсацію.

Потрібно з'ясувати, що саме вам виплатили: повернули раніше сплачені кошти чи надали окрему компенсацію. Повернення грошей податком не обкладається. Якщо вам повернули те, що ви заплатили за квиток, бронювання чи іншу послугу, це повернення власних коштів, а не новий дохід.

Якщо вам повернули те, що ви заплатили за квиток, бронювання чи іншу послугу, це повернення власних коштів, а не новий дохід. Окрема компенсація оподатковується. Якщо, крім повернення вартості, компанія виплатила ще певну суму, така виплата підлягає оподаткуванню, якщо не належить до передбачених винятків.

Коли виплата оподатковується

Ідеться про ситуації, коли компанія платить не лише повернення, а додаткову суму. Наприклад:

авіакомпанія повернула вартість квитка і додатково виплатила кошти за скасування рейсу;

перевізник виплатив пасажиру компенсацію через значну затримку поїздки;

готель або сервіс бронювання надав окрему грошову компенсацію через те, що заброньоване житло не було надане;

компанія відшкодувала клієнту матеріальну шкоду або інші втрати.

Податковий кодекс передбачає, що до оподатковуваного доходу фізособи включаються, зокрема, суми неустойки - штрафів, пені, а також відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди.

Загальні ставки для такого доходу становлять 18% ПДФО та 5% військового збору.

Які компенсації не оподатковуються

Податковий кодекс передбачає винятки. До оподатковуваного доходу не включаються:

суми, які за рішенням суду спрямовуються на відшкодування матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров'ю;

відшкодування моральної шкоди за рішенням суду - у встановлених межах;

окремі виплати з державного бюджету, передбачені Кодексом;

виплати, пов'язані з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, зокрема Європейського суду з прав людини;

страхові виплати та страхові відшкодування - для них встановлено окремий порядок оподаткування.

Якщо компенсацію виплатила іноземна компанія

Для звичайної компенсації від іноземної авіакомпанії, сервісу бронювання, готелю чи перевізника орієнтир простий: якщо це не повернення раніше сплачених коштів, а окрема додаткова виплата, і спеціального звільнення для неї Податковий кодекс не передбачає, то такий дохід потрібно задекларувати та сплатити податки.

Що варто запам'ятати: