Компенсация от авиакомпании или гостиницы: когда с нее придется уплатить налоги

Выплаты от авиакомпании, перевозчика или гостиницы за отмененный рейс или непредоставленное жилье в определенных случаях облагаются налогом.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в Государственной налоговой службе .
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Речь идет о ситуациях, когда компания платит не только возврат, а дополнительную сумму. Например:
Налоговый кодекс предусматривает, что в налогооблагаемый доход физлица включаются, в частности, суммы неустойки - штрафов, пени, а также возмещение материального или неимущественного (морального) ущерба.
Общие ставки такого дохода составляют 18% НДФЛ и 5% военного сбора.
Налоговый кодекс предусматривает исключения. В налогооблагаемый доход не включаются:
Для обычной компенсации от иностранной авиакомпании, сервиса бронирования, гостиницы или перевозчика ориентир прост: если это не возврат ранее уплаченных средств, а отдельная дополнительная выплата и специального увольнения для нее Налоговый кодекс не предусматривает, то такой доход нужно задекларировать и уплатить налоги.
Напомним, украинцы обязаны декларировать не только зарплату . Под НДФЛ попадают практически все денежные и неденежные выгоды, получаемые человеком, в частности подарки и выигрыши.