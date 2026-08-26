Компенсация от авиакомпании или гостиницы: когда с нее придется уплатить налоги

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Сначала определите тип выплаты. Нужно выяснить, что именно вам выплатили: вернули ли ранее уплаченные средства или предоставили отдельную компенсацию.

Нужно выяснить, что именно вам выплатили: вернули ли ранее уплаченные средства или предоставили отдельную компенсацию. Возврат денег налогом не облагается. Если вы вернули то, что вы заплатили за билет, бронирование или другую услугу, это возврат собственных средств, а не новый доход.

Если вы вернули то, что вы заплатили за билет, бронирование или другую услугу, это возврат собственных средств, а не новый доход. Отдельная компенсация облагается налогом. Если, кроме возврата стоимости, компания выплатила еще определенную сумму, то такая выплата подлежит налогообложению, если не относится к предусмотренным исключениям.

Когда выплата облагается налогом

Речь идет о ситуациях, когда компания платит не только возврат, а дополнительную сумму. Например:

авиакомпания вернула стоимость билета и дополнительно выплатила средства за отмену рейса;

перевозчик выплатил пассажиру компенсацию из-за значительной задержки поездки;

гостиница или сервис бронирования предоставил отдельную денежную компенсацию из-за того, что забронированное жилье не было предоставлено;

компания возместила клиенту материальный ущерб или другие потери.

Налоговый кодекс предусматривает, что в налогооблагаемый доход физлица включаются, в частности, суммы неустойки - штрафов, пени, а также возмещение материального или неимущественного (морального) ущерба.

Общие ставки такого дохода составляют 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Какие компенсации не облагаются налогом

Налоговый кодекс предусматривает исключения. В налогооблагаемый доход не включаются:

суммы, которые по решению суда направляются на возмещение материального ущерба, а также вреда жизни и здоровью;

возмещение морального вреда по решению суда – в установленных пределах;

отдельные выплаты из государственного бюджета, предусмотренные Кодексом;

выплаты, связанные с исполнением решений зарубежных юрисдикционных органов, в частности Европейского суда по правам человека;

страховые выплаты и страховые возмещения – для них установлен отдельный порядок налогообложения.

Если компенсацию выплатила иностранная компания

Для обычной компенсации от иностранной авиакомпании, сервиса бронирования, гостиницы или перевозчика ориентир прост: если это не возврат ранее уплаченных средств, а отдельная дополнительная выплата и специального увольнения для нее Налоговый кодекс не предусматривает, то такой доход нужно задекларировать и уплатить налоги.

Что следует запомнить: