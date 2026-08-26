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Компенсация от авиакомпании или гостиницы: когда с нее придется уплатить налоги

10:40 26.08.2026 Ср
3 мин
Возврат денег за билет и дополнительная компенсация облагаются по-разному
aimg Валерия Абабина
Фото: Аэропорт с туристами (Getty Images)

Выплаты от авиакомпании, перевозчика или гостиницы за отмененный рейс или непредоставленное жилье в определенных случаях облагаются налогом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в Государственной налоговой службе .

Главное

  • Сначала определите тип выплаты. Нужно выяснить, что именно вам выплатили: вернули ли ранее уплаченные средства или предоставили отдельную компенсацию.
  • Возврат денег налогом не облагается. Если вы вернули то, что вы заплатили за билет, бронирование или другую услугу, это возврат собственных средств, а не новый доход.
  • Отдельная компенсация облагается налогом. Если, кроме возврата стоимости, компания выплатила еще определенную сумму, то такая выплата подлежит налогообложению, если не относится к предусмотренным исключениям.

Когда выплата облагается налогом

Речь идет о ситуациях, когда компания платит не только возврат, а дополнительную сумму. Например:

  • авиакомпания вернула стоимость билета и дополнительно выплатила средства за отмену рейса;
  • перевозчик выплатил пассажиру компенсацию из-за значительной задержки поездки;
  • гостиница или сервис бронирования предоставил отдельную денежную компенсацию из-за того, что забронированное жилье не было предоставлено;
  • компания возместила клиенту материальный ущерб или другие потери.

Налоговый кодекс предусматривает, что в налогооблагаемый доход физлица включаются, в частности, суммы неустойки - штрафов, пени, а также возмещение материального или неимущественного (морального) ущерба.

Общие ставки такого дохода составляют 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Какие компенсации не облагаются налогом

Налоговый кодекс предусматривает исключения. В налогооблагаемый доход не включаются:

  • суммы, которые по решению суда направляются на возмещение материального ущерба, а также вреда жизни и здоровью;
  • возмещение морального вреда по решению суда – в установленных пределах;
  • отдельные выплаты из государственного бюджета, предусмотренные Кодексом;
  • выплаты, связанные с исполнением решений зарубежных юрисдикционных органов, в частности Европейского суда по правам человека;
  • страховые выплаты и страховые возмещения – для них установлен отдельный порядок налогообложения.

Если компенсацию выплатила иностранная компания

Для обычной компенсации от иностранной авиакомпании, сервиса бронирования, гостиницы или перевозчика ориентир прост: если это не возврат ранее уплаченных средств, а отдельная дополнительная выплата и специального увольнения для нее Налоговый кодекс не предусматривает, то такой доход нужно задекларировать и уплатить налоги.

Что следует запомнить:

  • возврат собственных денег за билет или бронирование налогом не облагается;
  • отдельная компенсация сверх возврата облагается налогом по ставкам 18% НДФЛ и 5% военного сбора;
  • выплаты по решению суда, страховые возмещения и отдельные бюджетные выплаты от налога освобождены;
  • компенсацию от иностранной компании, если это не возврат средств, нужно задекларировать самостоятельно.

Напомним, украинцы обязаны декларировать не только зарплату . Под НДФЛ попадают практически все денежные и неденежные выгоды, получаемые человеком, в частности подарки и выигрыши.

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