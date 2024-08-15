Компенсаторні заняття, екскурсії й не тільки. В КМДА розповіли, як проходитиме навчальний рік

Цьогоріч навчальний рік у київських школах розпочнеться 2 вересня. Щоб подолати можливі освітні втрати й розриви - можлива організація компенсаторних занять.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Як розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, цьогоріч школам Києва рекомендується організувати освітній процес максимально в очному форматі.
"За останні два роки місткість укриттів у закладах загальної освіти столиці збільшилася на 67 тисяч місць... Це сприятиме (очний формат навчання, - ред.) соціалізації учнів та подоланню освітніх втрат і розривів", - заявив Мондриївський.
Серед інших рекомендацій:
"Крім того, для учнів перших класів пройдуть додаткові тижневі канікули – із 17 до 22 лютого 2025 року", - додає КМДА.
Також, щоб подолати можливі освітні втрати і розриви, навчальний рік, окрім уроків, передбачатиме організацію:
"Зважаючи на безпекову ситуацію в столиці та інші чинники, що можуть впливати на організацію освітнього процесу, можливе коригування структури 2024/2025 навчального року", - пише КМДА.
Міністерство освіти та науки (МОН) запровадило програму "Школа офлайн", яка дозволить повернути 300 тисяч дітей до очного навчання, а також затвердило оновлену програму "Захист України".
Міністерство внутрішніх справ (МВС) тим часом працює над моделлю безпеки. У школах з вересня почнуть працювати офіцери служби освітньої безпеки.
Детальніше про те, що нового чекає на учнів і вчителів у 2024 році - в матеріалі РБК-Україна.
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