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Компенсаторні заняття, екскурсії й не тільки. В КМДА розповіли, як проходитиме навчальний рік

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Цьогоріч навчальний рік у київських школах розпочнеться 2 вересня. Щоб подолати можливі освітні втрати й розриви - можлива організація компенсаторних занять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Як розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, цьогоріч школам Києва рекомендується організувати освітній процес максимально в очному форматі.

"За останні два роки місткість укриттів у закладах загальної освіти столиці збільшилася на 67 тисяч місць... Це сприятиме (очний формат навчання, - ред.) соціалізації учнів та подоланню освітніх втрат і розривів", - заявив Мондриївський. 

Серед інших рекомендацій: 

  • перший семестр триватиме із 2 вересня до 21 грудня 2024 року;
  • другий - із 13 січня до 30 травня 2025 року. 
  • осінні канікули - із 28 жовтня до 2 листопада 2024 року; 
  • зимові канікули -  з 23 грудня 2024 року до 11 січня 2025 року; 
  • весняні канікули - із 24 до 29 березня 2025 року.

"Крім того, для учнів перших класів пройдуть додаткові тижневі канікули – із 17 до 22 лютого 2025 року", - додає КМДА. 

Також, щоб подолати можливі освітні втрати і розриви, навчальний рік, окрім уроків, передбачатиме організацію: 

  • компенсаторних занять;
  • індивідуальних і групових консультацій;
  • навчальних екскурсій;
  • проєктної діяльності тощо.

"Зважаючи на безпекову ситуацію в столиці та інші чинники, що можуть впливати на організацію освітнього процесу, можливе коригування структури 2024/2025 навчального року", - пише КМДА. 

Навчальний рік 2024

Міністерство освіти та науки (МОН) запровадило програму "Школа офлайн", яка дозволить повернути 300 тисяч дітей до очного навчання, а також затвердило оновлену програму "Захист України".

Міністерство внутрішніх справ (МВС) тим часом працює над моделлю безпеки. У школах з вересня почнуть працювати офіцери служби освітньої безпеки

Детальніше про те, що нового чекає на учнів і вчителів у 2024 році - в матеріалі РБК-Україна.

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