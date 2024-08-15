Компенсаторні заняття, екскурсії й не тільки. В КМДА розповіли, як проходитиме навчальний рік

Як розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, цьогоріч школам Києва рекомендується організувати освітній процес максимально в очному форматі.

"За останні два роки місткість укриттів у закладах загальної освіти столиці збільшилася на 67 тисяч місць... Це сприятиме (очний формат навчання, - ред.) соціалізації учнів та подоланню освітніх втрат і розривів", - заявив Мондриївський.

Серед інших рекомендацій:

перший семестр триватиме із 2 вересня до 21 грудня 2024 року;

другий - із 13 січня до 30 травня 2025 року.

осінні канікули - із 28 жовтня до 2 листопада 2024 року;

зимові канікули - з 23 грудня 2024 року до 11 січня 2025 року;

весняні канікули - із 24 до 29 березня 2025 року.

"Крім того, для учнів перших класів пройдуть додаткові тижневі канікули – із 17 до 22 лютого 2025 року", - додає КМДА.

Також, щоб подолати можливі освітні втрати і розриви, навчальний рік, окрім уроків, передбачатиме організацію:

компенсаторних занять;

індивідуальних і групових консультацій;

навчальних екскурсій;

проєктної діяльності тощо.

"Зважаючи на безпекову ситуацію в столиці та інші чинники, що можуть впливати на організацію освітнього процесу, можливе коригування структури 2024/2025 навчального року", - пише КМДА.

Навчальний рік 2024

Міністерство освіти та науки (МОН) запровадило програму "Школа офлайн", яка дозволить повернути 300 тисяч дітей до очного навчання, а також затвердило оновлену програму "Захист України".

Міністерство внутрішніх справ (МВС) тим часом працює над моделлю безпеки. У школах з вересня почнуть працювати офіцери служби освітньої безпеки.

Детальніше про те, що нового чекає на учнів і вчителів у 2024 році - в матеріалі РБК-Україна.