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Компенсаторные занятия, экскурсии и не только. В КГГА рассказали, как будет проходить учебный год

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В этом году учебный год в киевских школах начнется 2 сентября. Чтобы преодолеть возможные образовательные потери и разрывы - возможна организация компенсаторных занятий.

Как рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, в этом году школам Киева рекомендуется организовать образовательный процесс максимально в очном формате.

"За последние два года вместимость укрытий в учреждениях общего образования столицы увеличилась на 67 тысяч мест... Это будет способствовать (очный формат обучения, - ред.) социализации учеников и преодолению образовательных потерь и разрывов", - заявил Мондриевский. 

Среди других рекомендаций: 

  • первый семестр продлится со 2 сентября до 21 декабря 2024 года;
  • второй - с 13 января до 30 мая 2025 года. 
  • осенние каникулы - с 28 октября по 2 ноября 2024 года; 
  • зимние каникулы - с 23 декабря 2024 года до 11 января 2025 года; 
  • весенние каникулы - с 24 по 29 марта 2025 года.

"Кроме того, для учеников первых классов пройдут дополнительные недельные каникулы - с 17 по 22 февраля 2025 года", - добавляет КГГА. 

Также, чтобы преодолеть возможные образовательные потери и разрывы, учебный год, кроме уроков, будет предусматривать организацию: 

  • компенсаторных занятий;
  • индивидуальных и групповых консультаций;
  • учебных экскурсий;
  • проектной деятельности и тому подобное.

"Учитывая ситуацию с безопасностью в столице и другие факторы, которые могут влиять на организацию образовательного процесса, возможна корректировка структуры 2024/2025 учебного года", - пишет КГГА. 

Учебный год 2024

Министерство образования и науки (МОН) ввело программу "Школа офлайн", которая позволит вернуть 300 тысяч детей в очное обучение, а также утвердило обновленную программу "Защита Украины".

Министерство внутренних дел (МВД) в это время работает над моделью безопасности. В школах с сентября начнут работать офицеры службы образовательной безопасности.

Подробнее о том, что нового ждет учеников и учителей в 2024 году - в материале РБК-Украина.

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Школа