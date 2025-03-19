Компанії України та США працюватимуть над відновленням ППО, щоб швидше повернути їх ЗСУ

Зокрема, під час зустрічі компанії обговорили розвиток співпраці з модернізації засобів української ППО. Мова йшла про організацію ремонтних робіт та модифікацію деяких систем української протиповітряної оборони.

Начальник Головного управління супроводження ракетних програм Міноборони бригадний генерал Сергій Баранов висловив сподівання, що "компанії України та США, які працюють у цій сфері, зможуть посилити співпрацю".

"Українські та американські компанії розглядають можливість проведення ремонту деяких систем ППО, які є на озброєнні ЗСУ, на території України, що дозволить швидше почати використовувати оновлену зброю", - повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, у жовтні минулого прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до кінця 2024 року в Україні планується виробництво 1,5 мільйона дронів.

Міністр оборони Рустем Умєров також зазначив, що на 2025 рік країна ставить за мету виготовити ще кілька мільйонів безпілотників, щоб не допустити домінування Росії у цій сфері.