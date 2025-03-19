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Компании Украины и США будут работать над восстановлением ПВО, чтобы быстрее вернуть их ВСУ

Иллюстративное фото: компании Украины и США будут работать над восстановлением ПВО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинские и американские компании обсудили углубление партнерства по обновлению систем противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В частности, во время встречи компании обсудили развитие сотрудничества по модернизации средств украинской ПВО. Речь шла об организации ремонтных работ и модификации некоторых систем украинской противовоздушной обороны.

Начальник Главного управления сопровождения ракетных программ Минобороны бригадный генерал Сергей Баранов выразил надежду, что "компании Украины и США, которые работают в этой сфере, смогут усилить сотрудничество".

"Украинские и американские компании рассматривают возможность проведения ремонта некоторых систем ПВО, которые есть на вооружении ВСУ, на территории Украины, что позволит быстрее начать использовать обновленное оружие", - сообщили в Минобороны.

Напомним, в октябре прошлого премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что до конца 2024 года в Украине планируется производство 1,5 миллиона дронов.

Министр обороны Рустем Умеров также отметил, что на 2025 год страна ставит цель изготовить еще несколько миллионов беспилотников, чтобы не допустить доминирования России в этой сфере.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что обеспечение Вооруженных Сил дронами является стратегическим приоритетом для государства.

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