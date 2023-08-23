Росія навчилася закуповувати запчастини для літаків в обхід санкцій, - Reuters

Російські авіакомпанії з травня минулого року по червень 2023 закупили в обхід санкцій запчастини на суму не менше 1,2 млрд доларів. Ця сума може не враховувати всі поставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Устаткування варіювалося від предметів першої необхідності, необхідних підтримки літака в льотної придатності, як-от пристрої Northrop Grumman, клапани тиску у кабіні, дисплеї у кабіні і шасі, до більш звичайних запасних частин, як-от кавоварки, телефонні трубки бортпровідників і сидіння для унітазів.

Митні записи показали, що деталі потрапили до Росії через посередників у таких країнах, як Таджикистан, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Туреччина, Китай та Киргизстан – жодна з яких не схвалила західні санкції щодо Росії.

Сума в 1,2 млрд доларів занижує загальну вартість авіаційних запчастин, імпортованих за період, що розглядається Reuters, оскільки вона включає лише постачання, призначені безпосередньо для російських авіакомпаній або їх підрозділів з технічного обслуговування, а не деталі літаків, надіслані іншим компаніям у Росії.

Олег Пантелєєв, голова московського авіаційного аналітичного центру "АвіаПорт", заявив, що російські авіакомпанії "вирішили проблему" роботи в умовах західних санкцій.

"Спочатку був шок, ніхто не знав, що робити, - сказав він агентству Reuters. - Через два-три місяці було знайдено нові канали постачання, а через шість-дев'ять місяців з'явилося чимало альтернатив, що дозволило знизити ціни та терміни постачання".

За даними Росстату, у червні російські авіакомпанії перевезли 10,1 млн пасажирів порівняно з 8,87 млн у червні 2022 року та 11,1 млн у червні 2021 року.

Обхідні маршрути

Без західних літаків російським авіакомпаніям довелося б значно скоротити штат, оскільки, за даними Ch-aviation, у їхньому парку лише близько 150 пасажирських літаків російського виробництва.

До введення торгових обмежень "Уральські авіалінії", "Аерофлот", S7 та інші російські перевізники покладалися на технічну підтримку з боку глобальних фірм, таких як Lufthansa Technik з Німеччини.

Коли ці фірми припинили надавати послуги, російські авіакомпанії звернулися до пулу набагато дрібніших постачальників.

Наприклад, згідно з даними митниці, у квітні 2022 року підрозділ технічного обслуговування S7, S7 Engineering почав імпортувати деталі у молдавської компанії Air Rock Solutions.

Більшість вантажів, зареєстрованих у російських митних звітах як відправлені компаніями Air Rock і Aerostage, прямували манівцями, проходячи транзитом через ОАЕ або Киргизстан.