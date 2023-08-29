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У Німеччині затримано росіянина. Підозрюють у відправленні запчастин для дронів до РФ

Європа, Вівторок 29 серпня 2023 14:34
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У Німеччині затримано росіянина. Підозрюють у відправленні запчастин для дронів до РФ Фото: у Німеччині заарештували росіянина за підозрою в експорті компонентів для дронів до РФ (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Німеччині заарештували росіянина за підозрою в експорті компонентів, що використовуються Росією під час виробництва військової техніки, зокрема дронів. Він мав і німецьке громадянство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Обвинувачений, якого звуть Вальдемар В., звинувачується у порушенні санкцій, введених після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року", - цитує видання заяву прокурора.

Як уточнюють журналісти, у період з січня 2020 року до березня 2023 року росіянин нібито 26 разів експортував електронні компоненти російської компанії, що займається виробництвом військової техніки, включаючи розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

Генеральний прокурор втрутився "через особливу важливість справи", уточнюється у заяві.

Як пише DW, для того, щоб заплутати сліди, він використав треті країни, зокрема ОАЕ та Литву. Загалом у справі фігурує 26 епізодів, а сума постачання обчислюється 750 тисяч євро.

Британський аналітичний центр Royal United Services Institute ще наприкінці минулого року звинуватив компанію Weicom Components, що базується в Саарбрюккені, у постачанні електроніки для російських дронів.

Обхід санкцій Росією

Росія продовжує закуповувати необхідні матеріали з Європи за такою схемою: європейські компанії продають свою продукцію іншим країнам, а вони, своєю чергою, перепродують матеріали до Росії.

Описуючи масштаби такого обходу, координатор санкцій у Державному департаменті США О'Брайєн розповів Politico, що "на початок цього року Росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні".

Зокрема, раніше Politico заявляло, що Росія продовжує закуповувати патрони для своїх снайперських гвинтівок Орсіс Т-5000. Їх помітили на озброєнні у найманців ПВК "Вагнера".

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