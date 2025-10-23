Компании Британии невольно помогали РФ строить подводные лодки, - СМИ

Сеть, связанная с российской разведкой, в течение почти десяти лет привлекала британские компании к невольному участию в создании арктических подводных лодок России.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщает The Times .

Как пишет издание, сеть обходила санкции и экспортный контроль, чтобы приобрести из Европы, США, Канады и Японии чувствительные технологии и исследовательские суда на более 50 млн евро в период с 2014 по 2024 год.

Что было приобретено?

Среди закупленного оборудования - британские высокотехнологичные компоненты, в частности датчики и дистанционно управляемые аппараты на сумму более 1 млн фунтов стерлингов. Они были использованы для создания российской системы раннего предупреждения, способной обнаруживать подводные лодки НАТО в Северном Ледовитом океане и защищать российские ядерные объекты.

В проданное оборудование входили беспилотный аппарат для обследования и прокладки кабелей, а также современный звуковой датчик, пригодный для гидрографических разведывательных операций.

Ключевую роль в схеме играла кипрская компания Mostrello Commercial Ltd, которая приобрела чувствительное оборудование на более чем 50 миллионов долларов. В 2024 году компанию внесло в санкционный список Министерство финансов США в рамках мер против предприятий, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.

В документах американских санкций указано, что компания была частью сети, которая "прокладывала кабели для российского правительства".

По информации издания, российско-киргизский бизнесмен Александр Шнякин, который возглавлял компанию Mostrello Commercial Ltd, получил четыре года и десять месяцев заключения по решению немецкого суда в сентябре. Его признали виновным в незаконной продаже чувствительных военных технологий России через собственную компанию.

Прикрытие для программы российской подводной разведки

Как сообщила немецкая прокуратура, Mostrello Commercial Ltd фактически была прикрытием для российской сети закупок, которая обеспечивала оснащение программы подводной разведки РФ под названием "Проект Гармония". Речь идет о системе подводных микрофонов, сонаров и других технологий, предназначенных для обнаружения подводных лодок НАТО в водах Арктики.

По данным следствия, есть основания полагать, что по меньшей мере часть сети имела тесные связи с российскими спецслужбами.

Расследование вызвало призывы к Министерству бизнеса и торговли Великобритании (DBT) усилить контроль и предотвращать попытки обхода санкционного режима.

Председатель комитета по иностранным делам Эмили Торнберри в ответ на расследование заявила:

"Режим санкций настолько эффективен, насколько эффективно он применяется. Надежная система должна выдерживать изощренные попытки ее обойти - иначе она теряет смысл. Мы не должны колебаться действовать жестко, если это нужно, чтобы обеспечить соблюдение правил".