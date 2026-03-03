Компаніям дозволили купувати ППО та РЕБ: Шмигаль пояснив, як це працюватиме

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє компаніям купувати РЕБ чи навіть ППО.
Про те, як це працюватиме, Шмигаль розповів у відповідь на запитання журналіста РБК-Україна під час брифінгу.
Читайте також: Україні не вистачає протибалістичних ракет: Федоров анонсував кроки для посилення ППО
"Стосовно так званої постанови про пооб'єктове або пооб'єктні ППО. Дійсно, уряд прийняв відповідну постанову, дав дозвіл компаніям закуповувати відповідне обладнання, починаючи від РЕБ-обладнання і завершуючи бойовими системами", - сказав міністр.
Він зазначив, що це обладнання може використовуватись для активного захисту відповідних енергетичних або інших об'єктів критичної інфраструктури. Відповідно, це можуть бути як компанії приватної форми власності, так і державної.
"Функції ось цього пооб'єктового ППО можуть нести відповідні працівники, які є заброньованими, працівники компаній, які пройшли відповідне навчання, користування цим обладнанням. Відповідно ця діяльність ліцензується Міністерством оборони", - наголосив Шмигаль.
Міністр енергетики пояснив, що компанія, закуповуючи таке обладнання, навчаючи працівників, на час воєнного стану стає елементом ППО країни і підлягає координації Повітряним командуванням.
"Тобто це не самостійна робота, а і РЕБ, і протиповітряні системи будуть працювати повністю в координації Повітряного командування відповідних Повітряних сил, ЗСУ", - додав він.
На питання, чи підходять такі компанії під відповідальність ЗСУ, Шмигаль відповів ствердно.
"Так. Тобто вони закуповують, ставлять собі на баланс відповідні системи, навчають працівників і далі в координації з відповідним штабом регіональним або вищим, в залежності від того, якого рівня система, вони працюють і повністю керуються уже далі Повітряним командуванням", - пояснив він.
Міністр зауважив, що відповідні положення передбачені в постанові.
"В принципі, ми зараз працюємо з держкомпаніями, в першу чергу, всі компанії отримали можливість закуповувати і встановлювати РЕБ-системи, це такий найпростіший первинний захист. Далі, звичайно, зараз працюємо над тим, щоб це розширювалось і ставало більш широким захистом компаній", - заявив він.
Нагадаємо, раніше Україна закликала європейські країни об’єднати технологічні зусилля для створення нових засобів протидії балістичним ракетам.
Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що більша частина території країни залишається без систем протиповітряної оборони, здатних перехоплювати балістичні ракети.