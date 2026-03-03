Компаніям дозволили купувати ППО та РЕБ: Шмигаль пояснив, як це працюватиме

"Стосовно так званої постанови про пооб'єктове або пооб'єктні ППО. Дійсно, уряд прийняв відповідну постанову, дав дозвіл компаніям закуповувати відповідне обладнання, починаючи від РЕБ-обладнання і завершуючи бойовими системами", - сказав міністр.

Він зазначив, що це обладнання може використовуватись для активного захисту відповідних енергетичних або інших об'єктів критичної інфраструктури. Відповідно, це можуть бути як компанії приватної форми власності, так і державної.

"Функції ось цього пооб'єктового ППО можуть нести відповідні працівники, які є заброньованими, працівники компаній, які пройшли відповідне навчання, користування цим обладнанням. Відповідно ця діяльність ліцензується Міністерством оборони", - наголосив Шмигаль.

Підпорядкування компаній Збройним силам

Міністр енергетики пояснив, що компанія, закуповуючи таке обладнання, навчаючи працівників, на час воєнного стану стає елементом ППО країни і підлягає координації Повітряним командуванням.

"Тобто це не самостійна робота, а і РЕБ, і протиповітряні системи будуть працювати повністю в координації Повітряного командування відповідних Повітряних сил, ЗСУ", - додав він.

На питання, чи підходять такі компанії під відповідальність ЗСУ, Шмигаль відповів ствердно.

"Так. Тобто вони закуповують, ставлять собі на баланс відповідні системи, навчають працівників і далі в координації з відповідним штабом регіональним або вищим, в залежності від того, якого рівня система, вони працюють і повністю керуються уже далі Повітряним командуванням", - пояснив він.

Міністр зауважив, що відповідні положення передбачені в постанові.

"В принципі, ми зараз працюємо з держкомпаніями, в першу чергу, всі компанії отримали можливість закуповувати і встановлювати РЕБ-системи, це такий найпростіший первинний захист. Далі, звичайно, зараз працюємо над тим, щоб це розширювалось і ставало більш широким захистом компаній", - заявив він.