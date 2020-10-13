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Компания, заключившая контракт с ЕС, приостановила испытания вакцины от COVID-19

США, Вторник 13 октября 2020 09:15
Компания, заключившая контракт с ЕС, приостановила испытания вакцины от COVID-19
Фото: пробирка с надписью "коронавирус" (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

Американская компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса. Ранее компания заключила контракт с Евросоюзом на поставку вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

Причиной приостановки испытаний вакцины стало неизвестное заболевание одного из добровольцев.

Сейчас испытания вакцины находятся на финальном третьем этапе. В испытаниях берут участие 60 тысяч добровольцев. Ожидается, что вакцина будет готова к началу 2021 года.

Напомним, на прошлой неделе в Еврокомиссии заявили, что заключили третий контракт на поставку вакцины от коронавируса с компанией Johnson & Johnson.

Отметим, в середине августа ЕК заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса. Речь идет о вакцине компании AstraZeneca.

В середине сентября стало известно, что Еврокомиссия заключила второе соглашение о закупке вакцины от коронавируса с компанией Sanofi-GSK.

Ранее сообщалось, что во всем мире восемь компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от COVID-19. Украинская сторона ведет переговоры с такими компаниями, как Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer и AstraZeneca.

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