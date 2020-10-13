Компанія, яка уклала контракт з ЄС, призупинила випробування вакцини від COVID-19

Фото: пробірка з написом "коронавірус" (Уніан)

Американська компанія Johnson & Johnson призупинила випробування вакцини від коронавірусу. Раніше компанія уклала контракт з Євросоюзом на поставку вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

Причиною припинення випробувань вакцини стало невідоме захворювання одного з добровольців.

Зараз випробування вакцини знаходяться на третьому фінальному етапі. У випробуваннях беруть участь 60 тисяч добровольців. Очікується, що вакцина буде готова до початку 2021 року.

Нагадаємо, минулого тижня в Єврокомісії заявили, що уклали третій контракт на поставку вакцини від коронавірусу з компанією Johnson & Johnson.

Відзначимо, в середині серпня ЄК уклала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу. Мова йде про вакцину компанії AstraZeneca.

У середині вересня стало відомо, що Єврокомісія уклала друга угода про закупівлю вакцини від коронавірусу з компанією Sanofi-GSK.

Раніше повідомлялося, що у всьому світі вісім компаній знаходяться на фінальній стадії розробки вакцини від COVID-19. Українська сторона веде переговори з такими компаніями, як Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer і AstraZeneca.