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ЕС заключит третий контракт на поставку вакцин от COVID-19

Брюссель, Четверг 08 октября 2020 16:00
ЕС заключит третий контракт на поставку вакцин от COVID-19
Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/european_parliament)
Автор: РБК-Украина

Евросоюз заключит контракт с компанией Johnson & Johnson на поставку вакцины от коронавируса. Это будет третий контракт Еврокомиссии с компанией-производителем вакцины.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Мы подпишем контракт с Johnson & Johnson на закупку будущих вакцин для 200 млн человек", - сообщила она.

Фон дер Ляйен отметила, что подробности будут в ближайшее время.

Напомним, 18 сентября стало известно, что Еврокомиссия заключила второе соглашение о закупке вакцины от коронавируса с компанией Sanofi-GSK.

В конце июля комиссия завершила предварительные переговоры с фармацевтической компанией Sanofi-GSK о покупке вакцины против COVID-19. Вакцину получат все страны-члены ЕС.

Кроме того, в середине августа ЕК заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса. Речь идет о вакцине компании AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что во всем мире восемь компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от COVID-19. Украинская сторона ведет переговоры с такими компаниями, как Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer и AstraZeneca.

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