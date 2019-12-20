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ГТС Украины превышает мощность "Северного потока-2" в три раза, - Пристайко

Новости » Экономика     20.12.2019 - 22:45
ГТС Украины превышает мощность "Северного потока-2" в три раза, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко считает "Северный поток-2" больше политическим проектом, чем экономическим

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская газотранспортная система превышает мощности российского газопровода "Северный поток-2" в три раза. Об этом он сообщил после встречи с главой немецкого МИД Хайко Маасом, передает DW.

По словам Пристайко, Украина способна обеспечить поставки газа потребителями в Европейском союзе.

"Мы считаем, что украинская газотранспортная система способна обеспечить поставки газа потребителям в Европейском Союзе. Причем, в объемах, втрое превышают мощности газопровода "Северный поток-2", - сказал глава украинского МИД.

Пристайко отметил, что проект "Северный поток-2" является больше политическим, чем экономическим.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Сенат США одобрил введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Санкции, в частности, предполагают введение ограничений против всех компаний, которые участвуют в проекте.

Также сообщалось, что 20 декабря Украина, Россия и Еврокомиссия подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Ожидается, что Украина и РФ подпишут новый контракт на транзит газа сроком на пять лет до Нового года.

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Новости Украины Северный поток-2Вадим ПристайкоНафтогаз Украины
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