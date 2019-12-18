Сенаторы США направили письмо с угрозами санкций подрядчику "Северного потока-2"

Иллюстративное фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Сенаторы призвали отказаться от строительства российского газопровода

Сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо с угрозами санкций главе швейцарской компании Allseas, которая занимается укладкой труб российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст письма опубликованный на сайте сенатора Круза.

Сенаторы призвали компанию прекратить участие в строительстве "Северного потока-2", иначе против нее будут применены "сокрушительные санкции". В случае продолжения работ по прокладке российского газопровода компания рискует "существенно снизить стоимость своих акций и разрушить финансовую жизнеспособность".

"Либо они прекращают строительство, когда президент (Трамп - ред.) подписывает этот законопроект, либо они рискуют получить санкции, которые могут привести к тому, что AllSeas навсегда прекратит свою деятельность", - сообщил Круз.

Напомним, 17 декабря Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Законопроект был передан на подпись президенту Дональду Трампу.

Также РБК-Украина писало, что канцлер Германии Ангела Меркель выступила против санкций, которые США собираются ввести против "Северного потока-2". Меркель заявила, что не видит другого решения, кроме как ввести решительные разговоры о санкциях.