ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сенаторы США направили письмо с угрозами санкций подрядчику "Северного потока-2"

Новости » В мире     18.12.2019 - 22:29
Сенаторы США направили письмо с угрозами санкций подрядчику "Северного потока-2"
Иллюстративное фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Сенаторы призвали отказаться от строительства российского газопровода

Сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо с угрозами санкций главе швейцарской компании Allseas, которая занимается укладкой труб российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст письма опубликованный на сайте сенатора Круза.

Сенаторы призвали компанию прекратить участие в строительстве "Северного потока-2", иначе против нее будут применены "сокрушительные санкции". В случае продолжения работ по прокладке российского газопровода компания рискует "существенно снизить стоимость своих акций и разрушить финансовую жизнеспособность".

"Либо они прекращают строительство, когда президент (Трамп - ред.) подписывает этот законопроект, либо они рискуют получить санкции, которые могут привести к тому, что AllSeas навсегда прекратит свою деятельность", - сообщил Круз.

Напомним, 17 декабря Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Законопроект был передан на подпись президенту Дональду Трампу.

Также РБК-Украина писало, что канцлер Германии Ангела Меркель выступила против санкций, которые США собираются ввести против "Северного потока-2". Меркель заявила, что не видит другого решения, кроме как ввести решительные разговоры о санкциях.

В Кремле заявили, что достроят "Северный поток-2", несмотря на санкции США В "Нафтогазе" отреагировали на санкции США против "Северного потока-2"
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь