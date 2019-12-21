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Компанія-підрядник "Північного потоку-2" призупинила роботи

Новини » Економіка     21.12.2019 - 05:14
Компанія-підрядник "Північного потоку-2" призупинила роботи
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Швейцарська компанія побоюється санкцій з боку США

Трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" - швейцарська компанія Allseas - призупинила виконання робіт. Про це зазначено в заяві компанії.

Компанія, яка багато років працює з "Газпромом", вирішила не продовжувати будівництво санкцій, які закладені в оборонний бюджет США. В цьому бюджеті також передбачені санкції проти "Північного потоку-2".

"Allseas діятиме відповідно до положень законодавства і сподівається отримати необхідні нормативні, технічні, екологічні роз'яснення від влади США", - зазначено в заяві.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік, в якому передбачені санкції щодо Росії за декількома пунктами. Зокрема, санкції вводяться щодо газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

Раніше сенатори США Тед Круз і Рон Джонсон направили лист з погрозами санкцій чолі швейцарської компанії Allseas, яка займається укладанням труб російського газопроводу "Північний потік-2". Сенатори закликали компанію припинити участь у будівництві, інакше проти неї будуть застосовані "нищівні санкції".

Санкції проти Росії: рішення ЄС набуде чинності 21 грудня Сенатори США направили листа з погрозами санкцій підряднику "Північного потоку-2"
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