"Вийшов за межі": Трамп відреагував на зупинку будівництва в Білому домі

Що сказав Трамп

У своєму дописі в Truth Social Трамп заявив, що суддя, який зупинив проєкт, "ненавидить Трампа" та "вийшов за межі своїх повноважень". За словами президента, бальна зала має стати "великим подарунком Америці", який дозволить майбутнім президентам і світовим лідерам безпечно проводити масштабні заходи.

Трамп наголосив, що будівля буде оснащена:

бомбосховищами;

сучасною лікарнею та медичними закладами;

захисними перегородками;

aсекретними військовими об’єктами та обладнанням;

куленепробивним, балістичним і противибуховим склом;

захистом від дронів;

військовою вентиляцією.

"Без цієї бальної зали жоден майбутній президент не зможе бути в безпеці під час заходів, інавгурацій чи глобальних самітів", - написав Трамп.

Проєкт "в рамках бюджету та з випередженням графіка"

Президент зазначив, що будівництво триває "в рамках бюджету та з випередженням графіка". Майже всі матеріали вже виготовлені або перебувають у дорозі, багато з них уже оплачені. Загальна вартість проєкту - сотні мільйонів доларів.

Звинувачення на адресу судді

Трамп звинуватив суддю в тому, що той "незаконно втрутився" в проєкт, і запитав, чому скаргу не подали раніше, до початку будівництва.

"Це високополітичний суддя, який вийшов з-під контролю і завдає величезної шкоди нашій країні. Це глузування з нашої судової системи!" - заявив президент.

Він наголосив, що бальна зала є "життєво важливою для національної безпеки", і жоден суддя не може зупинити цей "історичний та військово необхідний проєкт".