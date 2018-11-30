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Компанія Трампа хотіла подарувати Путіну пентхаус за 50 млн доларів, - Buzzfeed

Новини » Політика    30.11.2018 - 12:37
Компанія Трампа хотіла подарувати Путіну пентхаус за 50 млн доларів, - Buzzfeed
Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (flickr.com/helsinki2018)

Екс-адвокат Трампа Майкл Коен обговорив таку пропозицію з представником прес-секретаря Путіна

Компанія The Trump Organization Дональда Трампа планувала подарувати президенту РФ Володимиру Путіну пентхаус за 50 мільйонів доларів у Trump Tower в Москві у 2016 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Buzzfeed

Повідомляється. що екс-адвокат Трампа Майкл Коен обговорив таку пропозицію з представником прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

"Компанія Дональда Трампа планувала подарувати президенту РФ Володимиру Путіну пентхаус за 50 млн доларів у Trump Tower в Москві, коли компанія домовлялася щодо будівництва нерухомості ще під час президентської компанії у 2016 році", - йдеться у повідомленні.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він не буде зустрічатися з спецпрокурором Робертом Мюллером з питань зв'язків з Росією в 2016 році під час виборів.

Зазначимо, РФ відмовилася відповідати на позов щодо втручання у вибори США. Російський посол і Мін'юст РФ направили в суд Манхеттена свої заперечення проти розгляду за позовом американської Демократичної партії до російського уряду і Головного управління Генштабу.

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