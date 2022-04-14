Компания-производитель брендов Durex и Strepsils покидает рынок РФ

Компания Reckitt, которой принадлежат такие известные бренды как Durex и Strepsils, объявила о выходе из российского рынка. При этом компания решила продать свою долю на рынке агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Reckitt.

"Компания Reckitt начала процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес, который может включать передачу третьей стороне или нашим местным сотрудникам", - говорится в сообщении.

В Reckitt также отметили, что делают все, что в их силах, чтобы помочь Украине - выделяют средства, обеспечивают дополнительную медицинскую помощь, организовывают проживание и собирают пожертвования.

Отметим, что Reckitt владеет такими брендами, как Durex, Strepsils, Gaviscon, Vanish, Nurofen, Finish, Veet, Air Wick, Calgon и Cillit Bang.