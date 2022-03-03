ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

IKEA приостанавливает работу на территории России

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 17:12
IKEA приостанавливает работу на территории России Фото: IKEA приостанавливает работу на территории России (twitter.com/IKEA)
Автор: Сергей Пышкин

Мебельный гигант IKEA заявил о прекращении работы на территории Российской Федерации. Решение было принято из-за полномасштабного вторжения оккупанта на территорию Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Война в Украине ударит и по людям, и по цепочкам поставок, и по условиям для торговли. Поэтому руководство IKEA приняло решение приостановить все свои действия на территории России", - заявили в компании.

В IKEA выразили соболезнования всем людям, которых затрагивает война.

Стоит добавить, что в России расположены 17 магазинов в который работают 15 тысяч сотрудников.

В то же время фонд ІКЕА, который финансируется компанией Ingka Group направит Украине 20 млн евро на гуманитарную помощь беженцам.

Война России против Украины продолжается восьмой день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные новости о событиях в Украине читайте в нашей онлайн-трансляции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
IKEA Российская Федерация
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси