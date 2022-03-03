IKEA приостанавливает работу на территории России
Мебельный гигант IKEA заявил о прекращении работы на территории Российской Федерации. Решение было принято из-за полномасштабного вторжения оккупанта на территорию Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.
"Война в Украине ударит и по людям, и по цепочкам поставок, и по условиям для торговли. Поэтому руководство IKEA приняло решение приостановить все свои действия на территории России", - заявили в компании.
В IKEA выразили соболезнования всем людям, которых затрагивает война.
Стоит добавить, что в России расположены 17 магазинов в который работают 15 тысяч сотрудников.
В то же время фонд ІКЕА, который финансируется компанией Ingka Group направит Украине 20 млн евро на гуманитарную помощь беженцам.
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