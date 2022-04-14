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Компанія-виробник брендів Durex і Strepsils залишає ринок РФ

Фото: компанія Reckitt залишає російський ринок (сриншот з відео)
Автор: Роман Мирончук

Компанія Reckitt, якій належать такі відомі бренди як Durex і Strepsils, оголосила про вихід з російського ринку. При цьому компанія вирішила продати свою частку на ринку агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Reckitt.

"Компанія Reckitt почала процес, спрямований на передачу права власності на свій російський бізнес, який може включати передачу третій стороні або нашим місцевим співробітникам", - йдеться в повідомленні.

У Reckitt також зазначили, що роблять все, що в їхніх силах, щоб допомогти Україні - виділяють кошти, забезпечують додаткову медичну допомогу, організовують проживання і збирають пожертви.

Зазначимо, що Reckitt володіє такими брендами, як Durex, Strepsils, Gaviscon, Vanish, Nurofen, Finish, Veet, Air Wick, Calgon і Cillit Bang.

Нагадаємо, Шведська телекомунікаційна компанія Ericsson призупиняє бізнес в Росії.

Раніше меблева компанія IKEA також заявила про припинення роботи на території Росії.

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