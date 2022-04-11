Компания Ericsson приостанавливает бизнес в России

Шведская телекоммуникационная компания Ericsson объявила, что приостанавливает свою деятельность с клиентами в России на неопределенный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .

"В свете последних событий и санкций Европейского Союза компания приостанавливает свою деятельность с клиентами в России на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что компания в первом квартале 2022 года создала резерв в размере 9,5 млн долларов на обесценение активов и другие исключительные расходы.