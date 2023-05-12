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Компания Pernod Ricard прекратила поставки элитного алкоголя в Россию

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Пятница 12 мая 2023 20:47
Компания Pernod Ricard прекратила поставки элитного алкоголя в Россию Фото: Алкоголь (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Французская алкогольная группа Pernod Ricard прекратила экспорт всей своей премиальной международной продукции в Россию в конце апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Pernod Ricard, которое приводит Reuters.

Также компания планирует прекратить распространение своего портфеля местных брендов в Россию. Речь идет об армянском коньяке Арарате.

По расчетам Pernod Ricard, этот процесс продлится несколько месяцев.

"Компания, владеющая международными брендами, такими как коньяк Martell и джин Beefeater, сохранит ограниченную команду в России, чтобы в конце концов возобновить бизнес в будущем", - говорится в заявлении.

Компания добавила, что сокращение местных операций будет означать потерю около 300 рабочих мест в России.

Напомним, что производитель водки Absolut решил прекратить экспорт своей продукции в Россию на фоне критики, возникшей после сообщений о возобновлении поставок.

Международные алкогольные бренды не могут проконтролировать свои поставки в РФ, несмотря на санкции. Кремль разрешил контрабандный ввоз элитного алкоголя по схеме "параллельного импорта".

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