Компания Pernod Ricard прекратила поставки элитного алкоголя в Россию
Французская алкогольная группа Pernod Ricard прекратила экспорт всей своей премиальной международной продукции в Россию в конце апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Pernod Ricard, которое приводит Reuters.
Также компания планирует прекратить распространение своего портфеля местных брендов в Россию. Речь идет об армянском коньяке Арарате.
По расчетам Pernod Ricard, этот процесс продлится несколько месяцев.
"Компания, владеющая международными брендами, такими как коньяк Martell и джин Beefeater, сохранит ограниченную команду в России, чтобы в конце концов возобновить бизнес в будущем", - говорится в заявлении.
Компания добавила, что сокращение местных операций будет означать потерю около 300 рабочих мест в России.
Напомним, что производитель водки Absolut решил прекратить экспорт своей продукции в Россию на фоне критики, возникшей после сообщений о возобновлении поставок.
Международные алкогольные бренды не могут проконтролировать свои поставки в РФ, несмотря на санкции. Кремль разрешил контрабандный ввоз элитного алкоголя по схеме "параллельного импорта".
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