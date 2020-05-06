Компания из Нидерландов продала более 1,5 млн ненадежных тестов на COVID-19

Нидерландская компания продала более 1,5 миллиона ненадежных быстрых тестов на коронавирус COVID-19 в более чем 20 стран. Об этом сообщает Trouw.

Отмечается, что биотехническая компания медицинских средств Inzek продавали экспресс-тесты на коронавирус под видом нидерландских, хотя во время журналистского расследования было установлено, что они изготавливались в Китае.

"Нидерландская биотехнологическая компания и трейдер медицинских средств Inzek продали более 1,5 миллиона ненадежных тестов на коронавирус с момента вспышки COVID-19. Компания обещает, что тесты "очень точно" в течение десяти минут определяют коронавирус, но два независимых исследования утверждают, что диагностирование с помощью такого теста может быть ошибочным", - говорится в расследовании.

В целом тесты были проданы в 15 нидерландских больниц и более 100 аптек, а также в более чем 20 стран.

Напомним, в конце марта Министерство здравоохранения Испании заявило, что большая партия некачественных экспресс-тестов на коронавирус была возвращена в Китай. Первые 9 тысяч тестов из партии имеют чувствительность только 30% из нужных минимум 80%.

Также сообщалось, что Нидерланды решили отозвать 600 тысяч некачественных медицинских масок стандарта FFP2, которые были приобретены у Китая для борьбы с коронавирусом.