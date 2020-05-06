Компанія з Нідерландів продала понад 1,5 млн ненадійних тестів на COVID-19

Нідерландська компанія продала понад 1,5 мільйона ненадійних швидких тестів на коронавірус COVID-19 в більш ніж 20 країн. Про це повідомляє Trouw.

Наголошується, що біотехнічна компанія медичних засобів Inzek продавали експрес-тести на коронавірус під виглядом нідерландських, хоча під час журналістського розслідування було встановлено, що вони виготовлялися в Китаї.

"Нідерландська біотехнологічна компанія і трейдер медичних засобів Inzek продали понад 1,5 мільйона ненадійних тестів на коронавірус з моменту спалаху COVID-19. Компанія обіцяє, що тести "дуже точно" протягом десяти хвилин визначають коронавірус, але два незалежних дослідження стверджують, що діагностування за допомогою такого тесту може бути помилковим", - йдеться в розслідуванні.

У цілому тести були продані в 15 нідерландських лікарень і понад 100 аптек, а також в більш ніж 20 країн.

Нагадаємо, наприкінці березня Міністерство охорони здоров'я Іспанії заявило, що велика партія неякісних експрес-тестів на коронавірус була повернута в Китай. Перші 9 тисяч тестів з партії мають чутливість лише 30% з потрібних мінімум 80%.

Також повідомлялося, що Нідерланди вирішили відкликати 600 тисяч неякісних медичних масок стандарту FFP2, які були придбані у Китаю для боротьби з коронавірусом.