Испания вернула Китаю некачественные тесты на коронавирус

Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

Испанские микробиологи сообщили, что первые 9 тысяч тестов из партии имеют чувствительность 30%

Сегодня, 27 марта, в Минздраве Испании заявили, что большая партия некачественных экспресс-тестов на коронавирус была возвращена в Китай. Об этом сообщает El Pais.

Министр здравоохранения Сальвадор Илла заявил, что некачественные тесты под названием Shengzhen Bioeasy Biotechnology были отправлены обратно китайскому производителю.

Как сообщается, первые 9 тысяч тестов из партии имеют чувствительность только 30%, а нужно минимум 80%. Так 640 тысяч тестов поступили в Испанию в понедельник, где мадридские больницы и обнаружили их малую эффективность. Врачи провели тесты пациентам, которые были больными коронавирусом, результаты оказывались отрицательными.

Посольство Китая в Испании заявило, что Shengzhen Bioeasy Biotechnology не имеет лицензии на продажу своей продукции, и что компания не входит в список классифицированных поставщиков.

В ответ правительству Испании, компания Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявила, что заменит некоторые наборы для тестирования, а неправильные результаты могут быть следствием неудачного сбора проб или неправильного использования наборов.

Напомним, экспресс-тесты для выявления коронавируса, купленные Испанией у Китая, не работают.

Также Служба безопасности изъяла контрабанду некачественных лекарств и поддельных экспресс-тестов для диагностирования коронавируса.