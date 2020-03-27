ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Испания вернула Китаю некачественные тесты на коронавирус

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 16:00
Испания вернула Китаю некачественные тесты на коронавирус
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

Испанские микробиологи сообщили, что первые 9 тысяч тестов из партии имеют чувствительность 30%

Сегодня, 27 марта, в Минздраве Испании заявили, что большая партия некачественных экспресс-тестов на коронавирус была возвращена в Китай. Об этом сообщает El Pais.

Министр здравоохранения Сальвадор Илла заявил, что некачественные тесты под названием Shengzhen Bioeasy Biotechnology были отправлены обратно китайскому производителю.

Как сообщается, первые 9 тысяч тестов из партии имеют чувствительность только 30%, а нужно минимум 80%. Так 640 тысяч тестов поступили в Испанию в понедельник, где мадридские больницы и обнаружили их малую эффективность. Врачи провели тесты пациентам, которые были больными коронавирусом, результаты оказывались отрицательными.

Посольство Китая в Испании заявило, что Shengzhen Bioeasy Biotechnology не имеет лицензии на продажу своей продукции, и что компания не входит в список классифицированных поставщиков.

В ответ правительству Испании, компания Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявила, что заменит некоторые наборы для тестирования, а неправильные результаты могут быть следствием неудачного сбора проб или неправильного использования наборов.

Напомним, экспресс-тесты для выявления коронавируса, купленные Испанией у Китая, не работают.

Также Служба безопасности изъяла контрабанду некачественных лекарств и поддельных экспресс-тестов для диагностирования коронавируса.

В Испании около 9,5 тысячи медиков заразились коронавирусом В Азии и Южной Америке остаются около тысячи украинцев, - МИД
Новости Украины КитайтестыИспанияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь