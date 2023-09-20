Компанія "Нафтогаз" оголосила про вихід з дефолту

За його словами, було здійснено необхідні платежі за єврооблігаціями 2022/26 відповідно до умов реструктуризації. Це дозволило "Нафтогазу" вийти з дефолту.

"Таким чином, сьогодні Нафтогаз вийшов з дефолту", - написав він.

Нагадаємо, у липні 2022 року НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями та увійшов в технічний дефолт.

При цьому тримачі євробондів "Нафтогазу" відмовились погоджуватись на відтермінування виплат на два роки. Це значило, що компанії необхідно було до кінця виплатити 335 млн доларів тіла боргу (за випуском 2022 року) і 45 млн євро відсотків (щодо випуску 2024 року).

Тоді у "Нафтогазі" заявили, що мають на рахунках достатньо коштів для виплат за єврооблігаціями. Однак щоб провести ці виплати, "Нафтогаз" повинен був отримати погодження уряду.

Компанія "Нафтогаз"

липні 2020 року Кабінет міністрів затвердив компанію ТОВ "ГК "Нафтогаз України" постачальником "останньої надії" на ринку природного газу. Компанія виграла конкурс і буде постачати газ споживачам, які не змогли укласти контракт.

Спочатку ціни постачальника останньої надії були значно вищими, ніж ринкові. Однак уряд змінив порядок формування ціни для ПОН.

"Нафтогаз" постачає газ побутовим клієнтам в якості ПОН за стандартною ціною 7,96 гривень за кубометр. Окрім того, під час війни підвищувати ціну на газ заборонено.

Наприкінці липня "Нафтогаз" повідомив про закінчення обов’язків постачальника "останньої надії". Як зазначили в компанії, законом встановлено, що постачальник "останньої надії" визначається Кабінетом міністрів строком на три роки за результатами конкурсу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.