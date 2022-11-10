Компанія Mazda Motor заявила про вихід з ринку Росії

Японська автомобілебудівна корпорація Mazda Motor прийняла рішення про припинення діяльності у Росії. Передала частку в спільному підприємстві у Владивостоці ПАТ "Соллерс авто"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання ТАСС .

"Компанія ухвалила рішення про передачу всієї своєї частки участі в ТОВ "Мазда Соллерс Мануфекчурінг Рус" на користь ПАТ "Соллерс" - нашого партнера по спільному підприємству. 24 жовтня 2022 року ми підписали угоду про передачу частки", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німецька корпорація Traton, "дочка" Volkswagen нещодавно заявила про вихід з ринку Росії.

Тим часом норвезька енергетична група Equinor також завершила вихід з Росії, виконавши обіцянку, дану після вторгнення Росії в Україну в лютому.

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