UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Компанія Mazda Motor заявила про вихід з ринку Росії

Фото: компанія Mazda Motor заявила про вихід з ринку Росії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Японська автомобілебудівна корпорація Mazda Motor прийняла рішення про припинення діяльності у Росії. Передала частку в спільному підприємстві у Владивостоці ПАТ "Соллерс авто"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання ТАСС.

"Компанія ухвалила рішення про передачу всієї своєї частки участі в ТОВ "Мазда Соллерс Мануфекчурінг Рус" на користь ПАТ "Соллерс" - нашого партнера по спільному підприємству. 24 жовтня 2022 року ми підписали угоду про передачу частки", - наголошується в повідомленні.

Сума угоди складала 1 євро.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німецька корпорація Traton, "дочка" Volkswagen нещодавно заявила про вихід з ринку Росії.

Тим часом норвезька енергетична група Equinor також завершила вихід з Росії, виконавши обіцянку, дану після вторгнення Росії в Україну в лютому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЯпонія