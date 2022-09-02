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Норвежская Equinor первой из нефтегазовых компаний полностью ушла из России

Новина українською →
Украина, Пятница 02 сентября 2022 11:16
Норвежская Equinor первой из нефтегазовых компаний полностью ушла из России Фото: норвежская Equinor полностью ушла из России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Норвежская энергетическая группа Equinor завершила выход из России, выполнив обещание, данное после вторжения России в Украину в феврале. Это знаменует собой первый полный и упорядоченный уход из России международной нефтегазовой компании, в то время как давление на других, таких как TotalEnergies и ExxonMobil продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Equinor заявила 28 февраля, что начнет процесс выхода из совместных предприятий в России. В марте Equinor заявила, что прекратит торговлю российской нефтью, а в мае компания объявила о соглашении о выходе из своих совместных предприятий в России и передаче их государственной компании "Роснефть", ее давнему партнеру в стране.

После этого оставалось продать только один российский актив: арктическое Харьягинское нефтяное месторождение, эксплуатируемое российской "Зарубежнефтью", партнером которого является TotalEnergies.

"Теперь Equinor может подтвердить, что полный выход из Харьяги также завершен. После ухода с Харьяги у Equinor не осталось ни активов, ни проектов в России", - говорится в заявлении.

Французская компания TotalEnergies, которая подверглась критике за сохранение многих своих активов в России, 26 августа объявила о согласии продать свою долю в сибирском газовом месторождении местному партнеру "Новатэк".

Тем временем Shell и BP заявили, что планируют покинуть Россию, но еще не завершили выход.

Указ президента России, изданный в прошлом месяце, запретил инвесторам из недружественных по Москве стран продавать акции некоторых энергетических проектов до конца года, но в некоторых случаях указ предусматривает исключения.

Американская нефтяная компания Exxon уведомила российских чиновников, что подаст в суд на федеральное правительство, если Москва не позволит компании выйти из гигантского нефтегазового проекта "Сахалин-1".

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