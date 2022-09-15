Производители грузовиков Scania и MAN уходят из России

Немецкая корпорация Traton, "дочка" Volkswagen, которая объединяет в себе производство и продажи грузовых автомобилей и автобусов под марками MAN и Scania, уходит из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Заявлено, что все активы компании в РФ будут проданы местным предпринимателям. Российским партнерам перейдут дистрибьюторские компании, Scania также продает финансовый бизнес. Эти соглашения должны быть одобрены акционерами Traton. Окончание процесса продажи ожидается в первом квартале 2023 года.

В начале марта компания прекратила выпуск грузовиков в России. Суммарный ущерб от ухода с российского рынка Traton оценила в 550 млн евро.