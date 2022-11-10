ua ru
Чт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Компанія Mazda Motor заявила про вихід з ринку Росії

Новость на русском →
Четвер 10 листопада 2022 11:36
Компанія Mazda Motor заявила про вихід з ринку Росії Фото: компанія Mazda Motor заявила про вихід з ринку Росії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Японська автомобілебудівна корпорація Mazda Motor прийняла рішення про припинення діяльності у Росії. Передала частку в спільному підприємстві у Владивостоці ПАТ "Соллерс авто"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання ТАСС.

"Компанія ухвалила рішення про передачу всієї своєї частки участі в ТОВ "Мазда Соллерс Мануфекчурінг Рус" на користь ПАТ "Соллерс" - нашого партнера по спільному підприємству. 24 жовтня 2022 року ми підписали угоду про передачу частки", - наголошується в повідомленні.

Сума угоди складала 1 євро.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німецька корпорація Traton, "дочка" Volkswagen нещодавно заявила про вихід з ринку Росії.

Тим часом норвезька енергетична група Equinor також завершила вихід з Росії, виконавши обіцянку, дану після вторгнення Росії в Україну в лютому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Японія
NEWS
Українські бійці повідомили про звільнення Снігурівки (відео)
Українські бійці повідомили про звільнення Снігурівки (відео)
DAILY
Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа