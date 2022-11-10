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Компания Mazda Motor заявила о выходе с рынка России

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Четверг 10 ноября 2022 11:36
Компания Mazda Motor заявила о выходе с рынка России Фото: компания Mazda Motor заявила о выходе с рынка России (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor приняла решение о прекращении деятельности в России. Передала долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО "Соллерс авто"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание ТАСС.

"Компания приняла решение о передаче всей своей доли участия в ООО "Мазда Соллерс Мануфекчуринг Рус" в пользу ПАО "Соллерс" - нашего партнера по совместному предприятию. 24 октября 2022 года мы подписали соглашение о передаче доли", - отмечается в сообщении.

Сумма сделки составляла 1 евро.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что немецкая корпорация Traton, "дочка" Volkswagen недавно заявила о выходе с рынка России.

Тем временем норвежская энергетическая группа Equinor также завершила выход из России, выполнив обещание, данное после вторжения в Украину.

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