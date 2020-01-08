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Компанія Boeing про авіакатастрофу в Ірані: збираємо більше інформації

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 08:11
Компанія Boeing про авіакатастрофу в Ірані: збираємо більше інформації
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Компанія Boeing збирає інформацію про авіакатастрофу в Ірані

Компанія Boeing збирає інформацію про авіакатастрофу в Ірані, в результаті якої розбився український літак. Про це повідомляє прес-служба компанії у Twitter.

Зазначимо, що в Ірані розбився український літак з 180 пасажирами на борту.

"Нам відомо про повідомлення ЗМІ з Ірану, і ми збираємо більше інформації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України підтвердили аварію літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані, яка сталася 8 січня.

"Наш консул працює в аеропорту Тегерана, ми збираємо список пасажирів, які загинули в результаті аварії сьогодні вранці. У нас поки немає остаточних номерів, ми працюємо в контакті з рятувальними командами на місці і з офісом МАУ в Ірані", - прокоментували в українському посольстві в Ірані.

До цього іранський Червоний Півмісяць повідомив, що в результаті аварії українського літака в Ірані загинули всі, хто був на борту лайнера.

Нагадаємо, український літак авіакомпанії МАУ Тегеран-Київ зазнав аварії вранці в середу біля міжнародного аеропорту імені імама Хомейні. Передбачається, що на його борту знаходилися близько 180 осіб.

За попередньою інформацією, літак розбився через "технічні проблеми" незабаром після зльоту. Як повідомляє Reuters, НП сталася з лайнером Boeing 737.

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Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниІранавиакатастрофа
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