Компания Безоса получила лицензию на полеты людей в космос
Федеральное авиационное управление (FAA) в понедельник утвердило лицензию Blue Origin на перевозку людей на космической системе New Shepard. Бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос собирается принять участие в первом рейсе Blue Origin на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство подтвердило, что Blue Origin имеет право перевозить людей, пока ее лицензия FAA действительна до конца августа и разрешает использовать для этих миссий площадку Launch Site One в Техасе.
Blue Origin требовалось подтвердить, что аппаратное и программное обеспечение его ракеты-носителя работает безопасно во время испытательного полета, и FAA подтвердило, что оно соответствует нормативным требованиям.
Напомним, на борту корабля New Shepard будут находиться четверо пассажиров. Кроме братьев Безосов, в космос полетит до сих пор неназванный победитель аукциона, а также 82-летняя астронавт Уолли Фанк.
Добавим, неизвестный пассажир New Shepard за билет на полет в космос заплатил на аукционе 28 млн долларов.
Безос должен был стать первым владельцем космической компании, который отправился в космос на собственном корабле, но вчера его опередил британский миллиардер Ричард Брэнсон.