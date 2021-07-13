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Компания Безоса получила лицензию на полеты людей в космос

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Вторник 13 июля 2021 04:42
Компания Безоса получила лицензию на полеты людей в космос Фото: Джефф Безос, основатель Amazon (blueorigin.com)
Автор: Артур Родивилов

Федеральное авиационное управление (FAA) в понедельник утвердило лицензию Blue Origin на перевозку людей на космической системе New Shepard. Бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос собирается принять участие в первом рейсе Blue Origin на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство подтвердило, что Blue Origin имеет право перевозить людей, пока ее лицензия FAA действительна до конца августа и разрешает использовать для этих миссий площадку Launch Site One в Техасе.

Blue Origin требовалось подтвердить, что аппаратное и программное обеспечение его ракеты-носителя работает безопасно во время испытательного полета, и FAA подтвердило, что оно соответствует нормативным требованиям.

Напомним, на борту корабля New Shepard будут находиться четверо пассажиров. Кроме братьев Безосов, в космос полетит до сих пор неназванный победитель аукциона, а также 82-летняя астронавт Уолли Фанк.

Добавим, неизвестный пассажир New Shepard за билет на полет в космос заплатил на аукционе 28 млн долларов.

Безос должен был стать первым владельцем космической компании, который отправился в космос на собственном корабле, но вчера его опередил британский миллиардер Ричард Брэнсон.

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