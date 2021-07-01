Пассажиров будет четверо. Стало известно, кто еще полетит в космос с Безосом

Миллиардер, глава Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос пригласил присоединиться к своему полету в космос 82-летнюю Уолли Фанк. Она станет четвертым пассажиром, который полетит в космос на первом пилотируемом космическом корабле New Shepard, созданном компанией Blue Origin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Безоса в Instagram.

"Никто не ждал дольше. Пришло время. Добро пожаловать в команду, Уолли. Мы рады, что вы полетите с нами 20 июля в качестве нашего почетного гостя", - написал глава Amazon.

Уолли Фанк родилась в 1939 году в штате Нью-Мексико, где ее родители владели сетью магазинов. В 1960-х она и еще 12 женщин стали участницами программы Mercury 13, в рамках которой их готовили к полету в космос. Однако после завершения обучения, космическую программу закрыли и никто из ее участниц так и не отправился в космос.

Безос отметил, что Фанк была лучшей в программе. После этого она работала летным инструктором, а позже стала первой женщиной-следователем Федерального управления гражданской авиации (FAA) и занималась расследованием авиакатастроф.