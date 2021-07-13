Компанія Безоса отримала ліцензію на польоти людей у космос

Федеральне авіаційне управління (FAA) в понеділок затвердило ліцензію Blue Origin на перевезення людей на космічній системі New Shepard. Колишній генеральний директор Amazon Джефф Безос збирається взяти участь у першому рейсі Blue Origin наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Агентство підтвердило, що Blue Origin має право перевозити людей, поки її ліцензія FAA чинна до кінця серпня і дозволяє використовувати для цих місій майданчик Launch Site One в Техасі.

Blue Origin вимагало підтвердити, що апаратне і програмне забезпечення його ракети-носія працює безпечно під час випробувального польоту, і FAA підтвердило, що воно відповідає нормативним вимогам.