Компанія Безоса отримала ліцензію на польоти людей у космос
Федеральне авіаційне управління (FAA) в понеділок затвердило ліцензію Blue Origin на перевезення людей на космічній системі New Shepard. Колишній генеральний директор Amazon Джефф Безос збирається взяти участь у першому рейсі Blue Origin наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Агентство підтвердило, що Blue Origin має право перевозити людей, поки її ліцензія FAA чинна до кінця серпня і дозволяє використовувати для цих місій майданчик Launch Site One в Техасі.
Blue Origin вимагало підтвердити, що апаратне і програмне забезпечення його ракети-носія працює безпечно під час випробувального польоту, і FAA підтвердило, що воно відповідає нормативним вимогам.
Нагадаємо, на борту корабля New Shepard знаходитимуться четверо пасажирів. Крім братів Безосів, в космос полетить досі неназваний переможець аукціону, а також 82-річна астронавт Уоллі Фанк.
Додамо, невідомий пасажир New Shepard за квиток на політ у космос заплатив на аукціоні 28 млн доларів.
Безос мав стати першим власником космічної компанії, який відправився в космос на власному кораблі, але вчора його випередив Британський мільярдер Річард Бренсон.