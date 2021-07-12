Названа дата полета корабля с Безосом в космос

Американский миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос на следующей неделе совершит свой первый полет в космос. Безос вместе со своим братом и еще двумя пассажирами отправится на земную орбиту на корабле собственной компании Blue Origin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Blue Origin в Twitter.

Запуск космического корабля New Shepard состоится 20 июля в 14:30 по киевскому времени. Это будет 16-й полет корабля компании Blue Origin, но первый с людьми на борту. Полет космического корабля с Безосом будет транслироваться на официальном сайте Blue Origin. #NewShepard is go for launch on July 20 for #NSFirstHumanFlight. This is the 16th flight and first with astronauts on board. Watch live at https://t.co/7Y4TherpLr. Coverage starts at 6:30 am CDT / 11:30 UTC. pic.twitter.com/hYv68UlCqm — Blue Origin (@blueorigin) July 12, 2021