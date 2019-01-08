Компания Amazon стала самой дорогой публичной компанией в мире

Фото: Amazon (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

Microsoft с капитализацией 784 млрд долларов оказался на втором месте

Amazon впервые стала самой дорогой публичной компанией в мире, ее рыночная капитализация сейчас составляет 797 миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Отмечается, что изменения произошли после того, как во время торгов 7 января стоимость акций Amazon выросла на 3% до 1629,51 доллара.

При этом компания Microsoft с капитализацией 784 миллиардов долларов оказалась на втором месте. Так, акции компании выросли менее чем на 1% и остановились на уровне 102,06 долларов.

Третьей по стоимости стала материнская компания Google - холдинг Alphabet с капитализацией в размере 748 миллиардов долларов.

Напомним, в октябре основатель компании Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг 400 самых богатых американцев с статком160 млрд долларов и стал самым богатым человеком в мире.

РБК-Украина также писало, что в конце ноября антимонопольные органы Германии начали расследование в отношении компании Amazon, которая является одной из крупнейших в мире по обороту продаж товаров и услуг через Интернет.

Добавим, работники логистических центров интернет-торговли Amazon в Германии и Испании 23 ноября устроили забастовку, требуя улучшения условий труда.